Bra, iniziato il countdown per la Superstrabra della solidarietà

È in programma 14 aprile la Superstrabra Vivicittà, corsa ludico ricreativa, giunta alla 37ª edizione. L’iniziativa è promossa dalla città di Bra e dalla Uisp comitato territoriale di Bra-Cuneo, per il volontariato, lo sport e la scuola, ricordando Antonio Panero.

L’acquisto del tagliando, al costo di 3 euro, è possibile presso la sede Uisp (via Mercantini, 9 – tel. 0172/431507), in alcuni negozi di Bra oppure grazie ai volontari di associazioni cittadine come l’Avis e dà diritto al ritiro del pettorale numerato e alla partecipazione all’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa.