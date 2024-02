Suonano i pregiati violini esposti a Palazzo Muratori Cravetta di Savigliano

Nuovo evento a “Rosa sonora”. Sabato 24 febbraio dalle 15 alle 17 sarà possibile ascoltare il suono dei pregiati violini esposti presso il Palazzo Muratori Cravetta di Savigliano (via Jerusalem 4) nella mostra di strumenti musicali organizzata dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio: le violiniste Silvia De Martin (docente di violino del Fergusio) e Federica Sabia, entrambe del Conservatorio di Torino con cui il Fergusio collabora, renderanno “viva” la mostra alternando brani sui violini esposti messi a loro disposizione, come sottofondo alla mostra, consentendo così ai visitatori di cogliere le differenze e le tipicità di ciascuno. L’invito è esteso a tutti, come pure per gli eventi futuri di cui si darà notizia.

Ingresso gratuito, col nuovo orario di apertura: il sabato ore 15-18,30 e la domenica ore 10,30-12,30 e 15-18,30. Per scuole e gruppi: su prenotazione, apertura in altri orari. Info cell. 347.5794078, tel. 0172.712269 (pomeriggio), info@fergusio.it, ww.fergusio.it, Fb e Instagram.

Le attività del Fergusio si avvalgono della collaborazione e il patrocinio di Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura e Promozione del territorio, Banca CRS, Fondazioni CRS, CRT e CRC, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Servizio Civile Nazionale, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte e, per “Rosa sonora”, anche della collaborazione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, di sponsor, associazioni e privati.