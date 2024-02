A Cuneo due giorni per scegliere il proprio futuro: appuntamento con il "salone dell'orientamento"

Salone dell’orientamento: è in programma a Cuneo nei giorni 1 e 2 marzo, presso il Centro incontri della Provincia. Organizzato della Consulta provinciale degli studenti, punta ad offrire una ricca panoramica per quanti, studenti o giovani professionisti, fossero in cerca di ispirazione e orientamento per il loro futuro.

Sarà presente una importante selezione di istituti di istruzione universitaria oltre ad Esercito, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, che presenteranno le loro offerte educative.

I partecipanti avranno l’occasione di conoscere una varietà di corsi di studio, programmi accademici e percorsi professionali, oltre a poter interagire direttamente con figure interne all’ambiente. I momenti salienti includeranno conferenze da parte delle rappresentanze delle varie università e forze armate.

Il salone dell’orientamento è l’evento perfetto per chiunque desideri pianificare con saggezza il proprio futuro.

L'appuntamento è al Centro Incontri della Provincia di Cuneo (corso Dante Alighieri, 41) il 1/03 dalle ore 15:00 alle 19:00 e il 2/03 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.

Cordiali Saluti

EA