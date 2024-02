"Tè Culturale" a Martiniana Po esplorando l'Antico Egitto

Continuano oggi pomeriggio, domenica 25 febbraio, alle ore 16.30, gli incontri con il “Tè culturale” nella sala consiliare del Comune di Martiniana Po, in via Roma 29.

Il ciclo di conferenze pomeridiane è organizzato dall’associazione culturale Giovanni "Netu" Borgna di Martiniana col patrocinio del Comune della valle Po.

A condurre gli incontri è il professor Severino Scarazini che, dopo il successo della prima conferenza su "Ebraismo e Cristianesimo", tenutasi domenica 25 gennaio, a grande richiesta dei partecipanti ha continuato a parlare dell’argomento in un lezione, aggiunta al previsto calendario, l’11 febbraio scorso.

L’incontro di oggi è dedicato "Cultura, religione e scrittura nell'antico Egitto". Si esplorerà l'interconnessione tra questi tre elementi fondamentali per l'antica civiltà egizia.

Dall'importanza della religione con il ruolo dei dei, allo sviluppo della scrittura attraverso i geroglifici e il suo impatto sulla cultura e la trasmissione del sapere della grande civiltà dei Faraoni, che popolava la valle del Nilo, improvvisamente scomparsa.

Il ciclo di incontri si concluderà domenica 24 marzo, sempre alle 16,30, sul tema "Dal big bang all'eternità".

Il professor Severino Scarazini si è laureato in Fisica Teorica all'Università La Sapienza di Roma, nel 1969, e successivamente in Lingue Orientali nel 1979 all'Università Ca’ Foscari di Venezia e in Teologia all'Ateneo Pontificio Salesiano di Roma nel 1983.

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 345/45.34.564.