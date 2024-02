Tir di traverso causa neve sulla 28, Adolfo: "Non devono più transitare"

Traffico bloccato sulla Statale 28, all'all'altezza di Nava a causa di mezzi pesanti che si sono messi di traverso per la fitta nevicata già dalle prime ore del mattino.

Non si è fatta attendere la reazione del sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo: “Una situazione indescrivibile, una politica irresponsabile. I tir e autoarticolati non devono più transitare lungo la Statale 28. Non so più come dirlo, ora basta".

"Questa è l’ennesima dimostrazione, un camion di traverso, neve, code chilometriche, mezzi spartineve bloccati. Qualunque chiamata di soccorso risulterebbe vana. E se ci scappa il morto? Pura follia", sottolinea Adolfo.

Anas e carabinieri di Nava e Pieve di Teco, infatti, sono impegnati lungo la 28 da stamattina proprio a causa della presenza di tir bloccati per la neve.

L'ordinanza emessa dal primo cittadino di Pornassio in vigore dal 1º novembre 2023, infatti, prevede : “il divieto di transito per autoarticolati e autotreni alle seguenti chilometriche della S.S. 28: dal 103+150 al km 103+675 (Pornassio); dal km. 101+480 al KM. 102+200 (Case Rosse); dal km 97+340 al km. 97+980 (Case di Nava)".

Sono esclusi dal divieto gli autoarticolati e gli autotreni che esercitano trasporti commerciali (carico e scarico merci) con luogo di partenza e di arrivo nelle province di Imperia e di Cuneo, oltre, appunto, ai mezzi di soccorso, di emergenza e il trasporto pubblico.

Nelle scorse settimane località Case Rosse è stata interessata da una frana con conseguente traffico regolato a senso unico alternato da un semaforo in attesa delle opere di ripristino da parte di Anas.