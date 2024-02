Auto bloccata sul passaggio a livello a Savigliano, treno fermo in stazione per oltre un quarto d'ora

Una panda rossa parcheggiata all'interno del passaggio a livello poco dopo la stazione ferroviaria di Savigliano. E' quello che hanno visto i passeggeri del treno diretto a Torino, una volta ripartiti dalla stazione alle 18.30 di oggi pomeriggio, 26 febbraio. Fortunatamente si può archiviare come curioso aneddoto, quello che però avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Al segnale di abbassamento del passaggio a livello l'automobilista alla guida convinta di poter raggiungere l'altro lato e superare in extremis il passaggio a livello è rimasta, invece, bloccata tra le due sbarre. Immediatamente si è azionato il sistema di allarme automatico di Rfi, che ha consentito di trattenere il treno in stazione per oltre un quarto d'ora. Per non accumulare altro ritardo è stato, poi, fatto partire a passo d'uomo dietro stretta sorveglianza della Radiomobile dei Carabinieri di Savigliano intervenuti tempestivamente.

Alla conducente verrà contestata la violazione dell'art. 147 del Codice della Strada, ovvero di non aver rispettato il rosso del passaggio a livello, questo le costerà 6 punti sulla patente e 87 euro di verbale e nel caso in cui dovesse ripeterlo la sospensione della patente per tre mesi.





Una volta avvenuto il passaggio del treno l'area è stata liberata senza alcuna conseguenza.