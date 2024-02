Incidente questa mattina, lunedì 26 febbraio, sulla strada statale 20 tra Centallo e Levaldigi.

Un camion frigo per il trasporto carni è finito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Il conducente del mezzo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto per la messa in sicurezza del mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la seconda partenza di Cuneo e le Forze dell'ordine. Attesa l'autogrù per lo spostamento dei mezzo.