“Lezione di Pronto Soccorso” al Consiglio comunale dei ragazzi di Bra

L’assemblea del 28 febbraio 2024 nella sala “Achille Carando” del Consiglio comunale dei ragazzi di Bra ha avuto all’ordine del giorno il prezioso intervento del dottor Massimo Perotto, primario della struttura di Medicina e Chirurgia d’accettazione e quindi del Pronto Soccorso dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Il medico - insieme al consigliere comunale Francesco Testa, delegato al CCR - ha dialogato con i baby-consiglieri a proposito di emergenza e urgenza in ambito sanitario, rispondendo alle domande dei ragazzi e fornendo alcune indicazioni utili anche ai giovanissimi per intervenire in caso di necessità o richieste di soccorso. Anche nelle prossime sedute proseguirà il confronto sui temi della salute e del pronto intervento sanitario, fil rouge dell’attività di quest’anno del consiglio comunale dei ragazzi braidese.

Nella seconda parte dell’incontro, sono state esaminate alcune richieste che i ragazzi avevano rivolto all’Amministrazione comunale durante la precedente seduta e sono state formulate altre proposte e istanze.