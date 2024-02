Allagamenti e alberi caduti per il maltempo: numerose le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco della Granda

Con il maltempo che continua ad imperversare da inizio settimana sono diverse le chiamate giunte nella notte e nelle prime ore di questa mattina ai Vigili del Fuoco per richiesta di intervento.

I danni causati da pioggia e dalla neve a quote più elevate ha causato la caduta di alberi in diverse zone della provincia da Vernante al Saluzzese dove, verso le 4.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione dal sedime stradale di diversi tronchi e alberi caduti sulla provinciale 246 tra Bagnolo Piemonte e Montoso.

Situazione similare a Gottasecca dove questa mattina è stato richiesto l'intervento dei pompieri per la rimozione di alcuni massi caduti in strada.

Diversi anche le criticità dovute ad allagamenti: è in corso infatti l'intervento per drenare l'acqua che ha invaso i locali di una stalla sita nel comune di Savigliano, dove stanno operano i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento locale.

La pioggia e l'umidità hanno mandato in tilt anche diversi pali della luce che hanno provocando scintille e sfiammate.

Ad Alba si segnala la rottura di una tubazione dell'acqua ad alta pressione in via Cesare Delpiano: sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici incaricati.