E' Stelle il tema dell'edizione 2024 di scrittorincittà

STELLE: questo il tema della XXVI edizione di scrittorincittà, che avrà luogo dal 13 al 17 novembre 2024.

Per migliaia di anni, per trovare la rotta e non perdere la strada, a guidarci sono state le stelle. La stella Polare era indispensabile per capire la giusta latitudine: per conoscere la propria posizione nel mondo bisognava restare con il naso all’insù. Dove stanno oggi le stelle che possono guidarci? Scienziati, filosofi e scrittori sono stati nel passato stelle che l’uomo ha seguito, come Guglielmo Marconi, del quale festeggiamo i 150 anni dalla nascita o come Franz Kafka che dopo 100 anni sembra aggirarsi ancora tra noi per indicarci la via pur uscire dal paradosso o almeno per riconoscerlo e smontarlo.



Scrittorincittà cercherà un’altra volta di intercettare personalità, intelligenze, storie e racconti che abbiano la forza di illuminarci, e soprattutto di interrogarci, sulle direzioni future possibili. Perché non si possono guardare le stelle senza telescopi potenti. Senza il rigore e il metodo delle Scienze è impossibile non solo scoprire nuove frontiere ma anche avere gli strumenti per uscire dalle secche della guerra e venire a capo di un’epoca così complessa.



In fondo è solo questione di prospettiva. Dall’osservazione delle stelle possiamo imparare la giusta distanza per scrutare gli effetti dello scorrere del tempo sugli eventi del passato, come per i 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti o i vent’anni di Facebook e dell’invenzione dei social network.



E poi le stelle sono anche gioco. Un due tre stella… L’incanto a bocca aperta sotto le volte del Planetario. Ed è anche questo lo spirito giusto: ritrovare gli occhi curiosi dei bambini che dietro le costellazioni vedono il centauro, il cigno e la chioma di Berenice nel cortocircuito magnifico dove astronomia e mito vanno a braccetto.



Una stella infine è il fiore più bello del mondo: è la stella alpina come alpina è la nostra città quest'anno. Fiori bianchi, morbidi e misteriosi, fatti con la stessa materia delle stelle marine e dei cavallucci marini, come diceva Paolo Volponi. Esseri viventi pieni di magia e, al tempo stesso, inafferrabili.



#sic2024 #stelle



Al solito il calendario di scrittorincittà non si limita ai cinque giorni di novembre, ma si articola lungo tutto l’anno con le anteprime, eventi extra festival: dall’inizio dell’anno sono stati realizzati già 7 appuntamenti e si sta lavorando a quelli della primavera. Tutte le informazioni e i dettagli (in costante aggiornamento) sul sito www.scrittorincitta.it