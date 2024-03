Letture per i piccoli nella biblioteca di Moretta, apprezzate da bambini e genitori

Si sono concluse nella biblioteca civica di Moretta le letture ad alta voce per i bambini da 0 a 3 anni.

Accompagnati dai loro genitori e dai nonni hanno partecipato una ventina di bimbi e bimbe con tanta voglia di provare questa nuova esperienza ascoltando le letture ad alta voce con le animazioni.

“Durante gli incontri – spiega Manuela Millone, insegnante e consigliere comunale - erano stati scelti tre libri dagli scaffali del reparto pre-lettura della biblioteca che attirato l’attenzione e interessato molto i piccoli partecipanti i quali sgranocchiando un biscottino o assaggiando un succo di frutta, hanno partecipato attivamente ascoltando le letture”.

Millone si dice soddisfatta di questa nuova esperienza con i più piccoli che sicuramente verrà ripetuta nei prossimi mesi vista la numerosa affluenza e partecipazione.

“Un grazie ad Alessandra Sechi – conclude Millone - che si è prodigata nella lettura e ai genitori che si sono resi disponibili a far partecipare i propri figli a questa nuova iniziativa di avvicinamento alla lettura in tenera età. Ci rivedremo in primavera per nuove letture e avventure”.