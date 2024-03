“L'altra metà”, successo per la mostra a Casa Francotto di Busca

Il prossimo sarà l’ultimo week-end della mostra “L'altra metà. La donna nell'arte”, che si chiuderà il 10 marzo dopo aver superato le seimila presenze.



“Siamo molto soddisfatti – dice il sindaco Marco Gallo – di questo grande evento culturale, che ha messo in risalto la capacità organizzativa raggiunta dalla nostra sala esposizioni. La rassegna, che ha raccontato l’arte al femminile partendo dal secondo Seicento e ha presentato opere di artiste nate nell’Ottocento e nel Novecento, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino a giungere a Marina Abramovic, è il frutto di un nostro preciso intendimento, quello di inserire Busca a pieno titolo nelle agende degli eventi artistici più importanti. Ringrazio i curatori Cinzia Tesio e Rino Tacchella, lo staff di casa Francotto, la Città di Cherasco che è stata la nostra preziosa partner, l’Atl di Cuneo, che ci ha aiutato nella promozione, la giornalista Vanna Pescatori che ha collaborato per la rassegna collaterale Le Muse Sapienti. L’omaggio alle donne avrà il suo degno epilogo proprio l’8 marzo, con diversi eventi appositamente dedicati”.



Venerdì 8 marzo l’ingresso sarà gratuito per le donne, nella Festa, In questa occasione sono previsti due eventi speciali: dalle ore 9,30 alle 13,30 a Casa Francotto si terrà l’annullo filatelico, in collaborazione con il Museo della cartolina di Busca con la presenza di Poste Italiane, con la presentazione del folder dedicato di due cartoline di opere in mostra. Il folder completo di cartoline, francobolli e annullo sarà messo in vendita a 9 euro oppure 5 euro ai possessori della tessera di Abbonamento musei. Alle 11 si darà il via al flash mob #100 donne vestite di rosso al parco della Resistenza con la cantautrice e ambasciatrice Unicef della Regione Liguria Alessia Cotta Ramussino. Un momento importante per testimoniare e sensibilizzare la cultura del rispetto.



Domenica 10 marzo l’ingresso sarà gratuito per i buschesi e nel pomeriggio si terrà lo spettacolo di arte circense “Ri-tratti, L’arte incontra i colori del circo” attraverso il movimento, la forza e l’elasticità. Tempo permettendo, si svolgerà anche l’escursione alle cave di alabastro rimandata dalla scorsa programmazione.



La mostra a Casa Francotto è visitabile gratuitamente dai possessori della tessera Abbonamento Musei. I biglietti per la Mostra sono acquistabili a Casa Francotto, piazza Regina Margherita 5. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.