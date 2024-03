MALTEMPO / Cadono alberi in alta Valle Grana, tranciato un cavo Enel: Castelmagno resta senza luce

Il maltempo che nell’ultima settimana sta interessando l’intero Piemonte ha fatto registrare nella notte di oggi, lunedì 4 marzo, la caduta di alcune piante dopo l’abitato di Pradleves, a causa di "neve pesante".

In particolare un albero ha tranciato un cavo elettrico. Attualmente l’abitato di Castelmagno sarebbe senza luce. Tecnici dell’Enel sarebbero in loco dalle prime ore di questa mattina per riparare il danno.

Disguido simile è avvenuto ieri a Pradleves dove è mancata la luce per diverse ore, con le prime segnalazioni arrivate nel tardo pomeriggio, ma con la situazione ripristinata, come confermato dal sindaco Marco Marino, già dalle ore 22 di ieri.

“I tecnici sono al lavoro per ripristinare il prima possibile il danno - commenta la situazione di Castelmagno il primo cittadino Alberto Bianco - contiamo di risolvere entro la tarda mattinata. La neve depositata nell’ultima settimana intorno al santuario si aggira intorno al metro a mezzo. Questo fa senz’altro bene alle nostre riserve idriche. Occorrerà attenzione, però, viste le temperature in rialzo, sul rischio valanghe. Questo è l’invito che estendo a tutte le persone che con il bel tempo saliranno in quota in questi giorni.”