“Risolviamo insieme”: a Cuneo l'inaugurazione del nuovo centro di discipline olistiche integrate FiorInMissione

"Risolviamo insieme".

Sì proprio così ..anche tu, da quanto tempo non ti prendi abbastanza cura di te?

Perché questo nome per l'inaugurazione di un nuovo studio?

Perché da oltre 10 anni FiorInMissione constata che il vero approccio olistico non è "solo" in grado di darti un sollievo, ma a tutti gli effetti queste discipline sono strumenti che danno la possibilità di ...risolvere!

Risolvere cosa?

Dal mal di testa, al reflusso, dai problemi immunitari alla cervicale ..e tutte quelle situazioni che non hanno nemmeno un nome.

Ma non si agisce sul sintomo.

FiorInMissione e le tecniche olistiche NON ti curano.

Sono strumenti che vanno alla causa del tuo squilibrio e danno ad ognuno di noi la possibilità di ritornare a star bene davvero.

E' oggettivo che al giorno d'oggi, dai più piccoli ai più anziani, “non siamo sani come pesci” come si diceva un tempo.

Passare dal curarsi all'avere cura di sé non è così difficile ma è un grande cambiamento.

Se il nostro essere, nei 7 Elementi su cui FiorInMissione lavora, è in equilibrio e armonia, allora non c'è spazio per alcun malanno!

FiorInMissione ha al suo attivo la divulgazione di un Benessere naturale a 360° occupandosi di corsi, incontri nelle scuole, laboratori nelle estate ragazzi, manifestazioni, progetti con i Comuni e formazione.

Il suo obiettivo è una società sana e consapevole che parte da ciascun individuo, fondando le proprie competenze con studi e ricerche in Accademie e realtà non solo italiane, approcciandosi all'essere umano partendo dalle dinamiche della nascita, passando per una visione strutturale e biochimica del corpo fin alla parte più sottile ed energetica.

Le discipline principali che saranno al servizio di tutti sono: la Naturopatia, i Fiori di Bach, la Cranio Sacrale, lo Shiatsu, la Riflessologia, le Costellazioni Famigliari, la Meditazione, la nutrizione del Microbiota Intestinale, il QiGong e il Taiji, le Tecniche Manuali FiorInMissione.

Dalla spinta dei suoi fondatori aggiunge ora ai suoi progetti l'apertura di una sede dove più Professionisti competenti possano riunirsi sotto un unico nome, perchè FiorInMissione sia al servizio come punto di riferimento completo e collettivo per chi ha bisogno.

Tutti invitati dunque il 14 marzo, lo staff formato da Massimo Salvagno e Barbara Manferdini con Erica Pinnizzotto, Massimo Rosano, Amelia Ferretti e Ivana Marchisio – formatisi e cresciuti presso FiorInMissione - ti aspetta in Via Luigi Einaudi 2 (zona Piazza della Costituzione).

I Professionisti sono pronti per essere messi alla prova!

Da quanto tempo quindi:



non ti prendi un attimo per te?

non ti concedi di mollare la presa?

chi hai vicino ti fa notare che non puoi andare avanti cosi?

continui a rimandare dicendo: “...un giorno”..?

E' il momento di approfittare di questa grande realtà che si mette a tua disposizione.

L'appuntamento è dalle 16:30 alle 21, si può passare nel proprio momento preferito della fascia oraria indicata, al rinfresco di inaugurazione sarà possibile prenotare il proprio momento esclusivo usufruendo di un buono (fino a 50€) che in questi giorni è distribuito in Cuneo e nelle città vicine, è possibile anche trovarlo su Facebook su www.facebook.it/FiorInMissione

Per maggiori info 388-4040038 oppure www.fiorinmissione.net