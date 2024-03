Nel capoluogo la 4ª edizione di TEDxCuneo con "Metamorfosi: idee in trasformazione"

Torna l’evento TEDxCuneo, per la quarta edizione con Metamorfosi: idee in trasformazione.

Cambiare occhi immergendosi in storie che trasformano il problema in soluzione, la sfida in opportunità, il dolore in creatività, ascoltando la voce del movimento che genera cambiamento, energia pulsante, prorompente, viva per plasmare noi stessi e illuminare la realtà circostante nel tempo e nello spazio.

Sabato 4 maggio nel Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, autentico gioiello medievale, si alterneranno dieci tra relatrici e relatori, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane.

Dieci speaker racconteranno al pubblico la loro esperienza di metamorfosi, perché “mutare è anche contaminarsi reciprocamente”.

In un mondo in continua evoluzione, noi siamo al centro di questo cambiamento, poiché le nostre idee hanno un impatto significativo su ogni aspetto della nostra vita. L'essenza della metamorfosi risiede in questo flusso continuo di idee, che si manifestano sia dentro che fuori di noi.

In un mondo in costante evoluzione dove l’orologio della tecnologia si è imposto su quello umano, allenare il pensiero al potere trasformativo delle idee significa saper cavalcare il cambiamento.

Un viaggio verso l’inesplorato, l’altro da sé, il nuovo, l’inatteso, il diverso.

TEDxCuneo è un team poliedrico di sessanta volontari con una grande passione per la propria città, nasce dal TED (Technology, Entertainment, Design) organizzazione privata no-profit statunitense fondata nel 1984 nella Silicon Valley per diffondere idee di valore, all’insegna di “ideas worth spreading”.

Un’esperienza che si è progressivamente allargata ad altri campi e a tutto il mondo sviluppandosi a livello locale con i TEDx, eventi indipendenti, ma su licenza del TED, per rendere la propria comunità anche luogo di incontro e condivisione.

Ogni edizione ha un tema cardine declinato e rappresentato nei suoi molteplici aspetti attraverso la testimonianza di chi, accolto l’invito, raccoglie la sfida di ri-costruire il proprio vissuto su un palco in 18 minuti.

Sono ancora aperte le adesioni per diventare Partner dell’edizione 2024 di TEDxCuneo, un’opportunità per le aziende e le attività del territorio interessate a contribuire a rendere la città un luogo di incontro e scambio, dove cultura e condivisione alimentano la nascita di idee straordinarie.

Sul sito tutte le informazioni per aderire https://www.tedxcuneo.com/partnership/