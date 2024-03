Saluzzo, il Denina Pellico Rivoira ospite dello Zonta per lo spettacolo "Viaggio nel marchesato al tempo di Tiktok"

Il 20 marzo alle 21, presso il Monastero della Stella di Saluzzo, il Denina Pellico Rivoira, ospite dello Zonta Club e della Fondazione CRS, riproporrà la replica dello spettacolo preparato in occasione della Festa del Libro antico e medievale di Saluzzo, Viaggio nel marchesato al tempo di Tiktok, un viaggio avvincente nel tempo alla scoperta di chi ha fatto la storia del Marchesato di Saluzzo, partendo da una soffitta e da un pendolo magico.

Silvia Mate, Luigi Caputo e Giuseppina Bonardi, che lo scorso anno, in qualità di docenti dell'Istituto, avevano realizzato lo spettacolo Christine e Tommaso si raccontano sempre in occasione della Festa del libro, hanno voluto rimettersi in gioco riproponendo qualcosa di accattivante per accostare gli studenti alla storia e alla cultura del Medioevo.

Lo spettacolo, ambientato in una soffitta, racconta di come un pomeriggio di studio possa trasformarsi in un tour immaginario alla scoperta di personaggi che in qualche modo hanno contribuito alla storia del Marchesato di Saluzzo. Due adolescenti, compagni di scuola, invece di prepararsi per il compito di Storia dell’indomani, preferiscono esplorare la soffitta di uno di loro, scovando un Pendolo del Tempo. Questi li porterà a conoscere dal vivo importanti personaggi dei secoli passati di Saluzzo, ognuno con il suo video Tiktok da mostrare e la sua storia da raccontare.

Punto di forza dello spettacolo è presentare al pubblico, fra gli altri personaggi, alcune donne che nel passato hanno avuto un ruolo essenziale nella storia del Marchesato, ma che oggi sono poco conosciute. Studenti e docenti hanno contribuito a dar vita a Riccarda Visconti di Saluzzo, Tommaso III di Saluzzo, Ricciarda di Saluzzo marchesa d'Este, Silvio Pellico.

Gli interpreti sono Nohaila Tibane, Emanuele Alno, Luigi Caputo, Silvia Mate, Massimiliano Isola, Melissa Minetti, Esmeralda Hilaj, Alessandro Rosso, Maddalena Boero, Denise Tronci. La regia è a cura di Silvia Mate, la musica di Paolo Racca, i balletti delle studentesse e degli studenti del Denina Pellico Rivoira, le riprese di Ivan Allio. Un ringraziamento al teatro del Marchesato per aver concesso l'uso dei costumi.