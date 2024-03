Slavine nella zona di borgata Ponte Maira ad Acceglio [VIDEO]

Dopo le abbondanti nevicate delle scorse ore, sono numerosi i distacchi di blocchi di neve in quota. Valanghe o slavine vengono segnalate in molte località.

Un nostro lettore, il signor Fulcheri, ci ha inviato alcuni video girati nel pomeriggio di oggi in borgata Ponte Maira, ad Acceglio. In poco tempo ha ripreso quattro distacchi, di cui un paio davvero imponenti.

Questo a dimostrare che l'allerta per valanghe è reale e il rischio, per chi si avventura in piste non battute o si lancia in passeggiate o gite fuori pista, è concreto, come attesta il bollettino diramato da Arpa Piemonte, che segnala un pericolo di grado 4 su una scala da 1 a 5.