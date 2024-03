In coda dalle due di notte e l’open day per il passaporto a Cuneo va in overbooking [FOTO E VIDEO]

C’è chi si è messo in coda dalle 2 di questa notte, lunedì 11 marzo, nel giorno dell’open day per ottenere il passaporto alla Questura di Cuneo.

Una giornata “riservata” ai residenti in provincia con l’apertura degli sportelli, oltre che nel capoluogo, a Bra e Ceva.

Questa mattina all’ufficio cuneese, all’apertura dei cancelli intorno alle ore 8,30, erano oltre duecento le persone in attesa.

Un numero di molto superiore alle possibilità di smaltimento delle pratiche. Per questo motivo è stato scelto di far passare i primi 80 che si sono presentati davanti alla sede di Piazza Torino per ordine di attesa.