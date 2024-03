Crolla una porzione di controsoffitto in un'aula del liceo di Cuneo

Piccolo incidente nella sede dei licei di Cuneo in corso Giolitti, dove un'aula dell'area interessata dagli importanti lavori che stanno interessando l'istituto, a partire da quelli di adeguamento antisismico, ha patito il crollo di una porzione di controsoffitto in cartogesso.

E' successo lo scorso 6 marzo. Nessuno è rimasto coinvolto perché in quel momento l'aula, dove fa lezione la 3^R sperimentazione Rondine, era vuota. La classe è stata inagibile per qualche giorno e poi, di nuovo, ieri mattina, a causa di infiltrazioni d’acqua.

Il crollo e le infiltrazioni sarebbero dovute alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e al vento, che avrebbe spostato i teli a protezione del tetto, in fase di rifacimento. La pioggia, infiltrandosi, ha causato il crollo di parte della controsoffittatura in cartongesso che, per fortuna, non ha coinvolto nessuno.