Al via la sesta edizione della mostra dedicata a fossili e minerali "GeoBra"

Torna dopo il successo delle scorse edizioni, con il patrocinio della Città di Bra e della Regione Piemonte, la mostra mercato di minerali e fossili "GeoBra", che si terrà nelle date di sabato 23 e domenica 24 marzo presso i locali del Movicentro di piazza Nassiriya in Bra, vicino alla stazione ferroviaria.



L'evento rimane l'unico nel suo genere sul territorio della Provincia di Cuneo e vedrà la partecipazione di espositori e hobbisti che presenteranno un'ampia selezione di campioni, dai classici esemplari alpini frutto della ricerca di collezionisti locali ai pezzi provenienti da località classiche di Marocco, Brasile, Cina, India e numerose altre località mondiali.



Tra le curiosità di questa edizione, le pietre lavorate di "giada del Monviso" e i monili realizzati a partire dai cristalli di gesso raccolti nel territorio del Roero. Non mancherà l'attenzione all'"invisibile" con la presenza di una mostra fotografica di immagini di "micromount" curata dall'esperto Bruno Marello. Per micromount si intende un campione mineralogico difficilmente visibile ad occhio nudo, con cristalli spesso inferiori al millimetro, che tuttavia con l'aiuto di un microscopio può mostrare caratteristiche estetiche anche superiori a quelle di un campione di dimensioni normali.



Sarà nutrita la presenza di istituzioni che presenteranno i campioni delle proprie collezioni e la propria attività scientifica, tra cui il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Museo Civico "Craveri" di Storia Naturale di Bra, l'ente di gestione Parco Paleontologico Astigiano, l'Associazione "Amici del Museo Eusebio" di Alba, il Laboratorio Fossili Altare Carcare, oltre all'amichevole partecipazione di istituzioni attive in ambito naturalistico come l'Associazione Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi e l'Associazione Naturalistica Piemontese.



Organizzata da un gruppo di appassionati nell'ambito dell'associazione Amici dei Musei di Bra, la mostra osserverà orario continuato dalle 9:00 alle 19:00 dei due giorni di manifestazione e come sempre l'ingresso sarà libero.

INFO:

https://www.facebook.com/GeoBra2024

http://www.amicideimuseibra.it/geobra/