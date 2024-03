Frontale a Bagnolo Piemonte: giovane in codice rosso al CTO

Nel frontale tra i due veicoli, avvenuto in frazione San Grato, sono rimaste coinvolte gravemente due persone: un 20enne che è stato elitrasportato in codice rosso al CTO di Torino; mentre un uomo di circa 50 anni è stato trasferito all'ospedale di Pinerolo in codice giallo.

***aggiornamento ore 8.50***

Incidente questa mattina, mercoledì 13 marzo, a Bagnolo Piemonte.

In via Cavour due mezzi, per dinamiche in fase di accertamento si sono scontrati. Ancora frammentarie le informazioni in merito al sinistro nel quale una delle persone coinvolte sarebbe rimasta gravemente ferita.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontati di Barge, congiuntamente alle Forze dell'Ordine e al personale sanitario.