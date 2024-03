Franco Pastorello eletto alla guida degli A.I.B. della Granda

Franco Pastorello è il nuovo ispettore provinciale del Corpo Volontari Anti incendi boschivi del Piemonte.



Pastorello, classe 1966, appartenente alla Squadra di Chiusa di Pesio, è stato eletto alla guida degli A.I.B. della Granda nel corso della riunione tenutasi mercoledì sera (13 marzo) a Bra, all’interno del Centro polifunzionale “G. Arpino”.



Ad aprire i lavori della Consulta provinciale aperta a tutte le squadre A.I.B. della provincia, i saluti istituzionali di Luciano Messa e Gianni Fogliato, rispettivamente assessore con delega alla Protezione civile e sindaco della Città di Bra. Ha preso parte alla riunione anche Daniele Cora, ispettore generale del Corpo volontari Anti incendi boschivi del Piemonte.



Successivamente, il bilancio di Roberto Badellino, ispettore provinciale uscente giunto al termine del suo mandato, che ha ricordato l’importanza di “essere e sentirsi volontari, sempre e comunque, a prescindere dalla carica ricoperta” ed ha voluto ringraziare tutti i “suoi” A.I.B. del Cuneese per la collaborazione ed il supporto avuto in questi anni.



Poi, la votazione: ad esprimersi, i legali rappresentanti delle Squadre A.I.B. della Granda intervenuti.



L’esito della consultazione ha determinato la designazione del nuovo Ispettorato provinciale per il prossimo quadriennio: a fianco di Franco Pastorello ci saranno i vice ispettori Michele Fortunato (Squadra A.I.B. di Macra, classe 1988, vice ispettore provinciale uscente, riconfermato) e Piero Matteo Abbate (Squadra A.I.B. di Cortemilia, classe 1983, comandante del Distaccamento A.I.B. numero 13bis) ed il segretario Benedetto Dalmasso (Squadra A.I.B. di Chiusa di Pesio, classe 1967).



Il neo ispettore provinciale A.I.B. Pastorello, a margine dell’elezione, si è detto disponibile sin da subito ad una presenza capillare sul territorio della Provincia, al fine di conoscere al meglio tutte le zone di competenza, rimarcando come il suo mandato vorrà porsi in segno di continuità con quanto fatto sino ad oggi dal predecessore Roberto Badellino.



Tra le novità annunciate nel corso della riunione, la creazione di un ufficio stampa a livello provinciale, che sarà curato da Nicolò Bertola (volontario della Squadra A.I.B. di Paesana) per puntare sulla comunicazione circa le attività del corpo.