Pezzolato S.p.a. ricerca elettrotecnico

Pezzolato S.p.a., leader italiano nel settore della progettazione e produzione di macchinari per il taglio e la lavorazione del legno e delle biomasse, ricerca per la propria sede di Envie (CN) un elettrotecnico.

Il/la candidato/a, inserito all'interno del team di progettazione, dovrà essere il referente per la parte elettrotecnica di un prodotto semovente complesso prodotto in serie. Dovrà nello specifico occuparsi di:

Progettazione elettrica con software Spac Automazione (per schemi elettrici) e Cabling (progettazione cablaggi)

Sviluppo del codice delle centraline IFM in collaborazione con il team softwaristi

Coordinamento di ditte specializzate per la realizzazione dei cablaggi e monitoraggio posa e collaudo del cablaggio stesso.

Costituiscono elementi preferenziali:

Laurea o diploma tecnico

Esperienza pregressa su macchine mobili

Si offre inserimento diretto in azienda con retribuzione commisurata all’effettiva esperienza maturata.

Per informazioni e candidature scrivere alla casella email: personale@pezzolato.it inserendo nell’oggetto il riferimento “candidatura elettrotecnico”.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).

Pezzolato S.p.a. opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere. Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.

www.pezzolato.it