Marco Buttieri, 47 anni, saviglianese è il nuovo vicepresidente nazionale di Federcasa.

Lo ha eletto il consiglio direttivo, riunitosi martedì 12 marzo a Roma per rinnovare la giunta esecutiva (di cui Buttieri già faceva parte ed e’ responsabile dell’ufficio europa), a seguito delle nomine avvenute nelle Aziende territoriali della casa nelle regioni in cui si sono svolte le elezioni.

La Federazione nazionale rappresenta le 84 aziende regionali che gestiscono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che un tempo si chiamavano “case popolari” ed erano gestite dallo Iacp (Istituto autonomo case popolari).

La normativa prevede che ogni qualvolta si tengono elezioni regionali e si determina un cambio alla guida delle aziende, si modificano di conseguenza anche i vertici nazionali di Federcasa.

In occasione del rinnovo del direttivo della scorsa settimana, considerando la forte crescita che Fratelli d’Italia ha registrato in questi ultimi anni, è aumentato anche il numero degli enti amministrati da presidenti di emanazione FdI.

Le forze politiche di centrodestra hanno dunque riconosciuto a Fratelli d’Italia la vicepresidenza nazionale di Federcasa nella persona di Marco Buttieri, esponente da sempre molto vicino al ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme all’ingresso in giunta di un rappresentante, sempre in quota FdI, della Lombardia.

Commenta il neo vicepresidente nazionale: "Ringrazio i colleghi presidenti per la fiducia accordatami. Stiamo lavorando insieme al governo per predisporre un nuovo “Piano casa” che dia risposte alle crescenti richieste abitative e riconosca tangibilmente alle ATC l’importante funzione sociale che svolgono sul territorio. Finalmente – osserva ancora Buttieri – a livello europeo siamo riusciti a suggellare un patto con i Paesi del Mediterraneo che ci consentirà di accedere a finanziamenti europei, fondamentali per il nostro comparto".