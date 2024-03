Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 marzo, a Villanova Mondovì.

Due auto, una Fiat Panda e un Volkswagen Tiguan, per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate sulla strada provinciale 5, in via Mondovì, all'altezza di Marabotto Moto.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Sul posto sta intervenendo il soccorso stradale per la rimozione dei mezzi. Si segnalano code e rallentamenti al traffico.

***Articolo in aggiornamento***