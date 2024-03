Saluzzo, grande attesa per "Scintille.tech": il primo evento dedicato all'intelligenza artificiale etica

Il 26 marzo alle ore 18.15 presso il Monastero della Stella di Saluzzo si terrà il primo evento della nuova rassegna culturale a cura di eVISO, Scintille.tech, dal titolo ETIC-AI: Gli ingredienti di un'AI responsabile.

L'incontro affronterà il tema dell'Intelligenza Artificiale etica, con un focus sul ruolo dei dati e sull'impatto del nuovo regolamento europeo sull'AI, attraverso la voce e l’esperienza di Shalini Kurapati e Luca Gilli, entrambi co-founder e rispettivamente CEO e CTO della startup Clearbox AI.



Shalini Kurapati terrà un talk dal titolo Data-Centric AI: le best practice per un'IA responsabile e performante, in cui illustrerà come le aziende possono integrare l'intelligenza artificiale nei propri processi in modo responsabile e sicuro, sottolineando l'importanza di utilizzare dati di alta qualità. Luca Gilli parlerà dello European AI ACT dalla prospettiva di un data scientist, focalizzandosi sulle implicazioni pratiche della nuova legge sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.



L’incontro sarà moderato da Carlo Cigna, direttore del dipartimento Algo Intelligence di eVISO. L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Città di Saluzzo e di Terres Monviso, è gratuito su prenotazione. Per registrarsi occorre scrivere a eventi@eviso.it.

Gli ospiti della serata

Shalini Kurapati è un’imprenditrice, ricercatrice, speaker e formatrice nel campo del “Data-Centric AI” e “Responsible AI”. È co-founder di Clearbox AI, una startup di dati sintetici a Torino che ha ricevuto il premio WomeTechEU dalla Commissione europea come la migliore delle 50 startup deeptech guidate da una donna. La sua esperienza si colloca all’intersezione tra tecnologia, politica e gestione. Shalini Kurapati ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Delft University of Technology (Paesi Bassi). È specializzata in questioni di trasparenza, privacy e correttezza lungo tutto il ciclo di vita dei dati ed è anche Certified Informational Privacy Professional/Europe (CIPP/E) con una conoscenza comprovata del GDPR e delle leggi europee sulla e-Privacy. Si identifica come indo-piemontese e trascorre il suo tempo libero alla scoperta dei sentieri alpini, della cultura e del cibo del Piemonte.



Luca Gilli è il co-fondatore di Clearbox AI. Ha conseguito un dottorato in matematica computazionale presso l’Università di Tecnologia di Delft. Ha lavorato come consulente di ricerca e responsabile dello sviluppo software per un’azienda di consulenza per oltre 5 anni nei Paesi Bassi, servendo clienti da tutto il mondo. L’esperienza di Luca si concentra sulla quantificazione dell’incertezza, sull’intelligenza artificiale generativa e sulla valutazione dei modelli di machine learning.