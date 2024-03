Scontro tra tre auto in via Falicetto a Manta, code e rallentamenti

Incidente tra tre auto in via Falicetto a Manta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo. Non risulterebbero feriti gravemente i conducenti, che all'arrivo dei soccorsi erano all'esterno delle vetture e sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Saluzzo. Disagi alla viabilità, a causa dello scontro si sono formate code e rallentamenti.

Sul posto il personale sanitario del 118 , i Carabinieri per la gestione della viabilità e la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

La viabilità è in corso di ripristino.