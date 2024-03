Nel weekend una visita guidata alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia di Cuneo

Proseguirà fino al 15 aprile “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale. L’edizione 2024 è dedicata al “Viceversa”, considerato nella sua accezione più ampia: il viceversa nelle incombenze quotidiane, il viceversa nei giochi dei bambini, il viceversa come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Di seguito il calendario degli eventi in programma nel fine settimana:

UN DIVANO A TUNISI

Venerdì 22 marzo, ore 21

Centro Incontri Cuneo 2, Piazza II Reggimento Alpini, 3 – Cuneo.

Rassegna “Cinema nei quartieri - progetto SvagaMente".

Un divano a Tunisi parte da uno spunto di cronaca. Dopo la rivoluzione dei gelsomini che dette vita alla primavera araba del 2010-2011, la Tunisia ha vissuto un periodo di grande diffusione della psicanalisi. Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov'è cresciuta. Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo all'indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza locale, l'amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell'hammam o sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé.

Per informazioni 340.4127706 – 334.1738425 - www.menteinpace.it.

A cura dell’associazione Mente in pace e Amnesty International Cuneo.

ALLA SCOPERTA DI CUNEO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Sabato 23 marzo, ore 14.30 (durata 90 minuti)

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Passeggiata per famiglie con bambini alla scoperta della nostra città e delle storie di donne, di mamme, di scrittrici e cantanti, di eroine coraggiose (età consigliata 5-12 anni).

Prenotazioni obbligatorie, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12 di venerdì 22 marzo – 0171.696206 - info@cuneoalps.it.

8 MARZO E' TUTTO L'ANNO SPECIALE VISITE GUIDATE.

STORIE DI DONNE – VISITA GUIDATA CON APERITIVO

Sabato 23 marzo, ore 17 (durata visita 90 minuti)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Un itinerario alla scoperta della città e delle sue voci femminili. A termine visita, aperitivo presso un locale nel centro storico di Cuneo. Se nelle piazze e sui palazzi non mancano le lapidi e le statue che commemorano grandi uomini del passato, viceversa... andare a scoprire le storie delle donne richiede più pazienza e più attenzione. Passeggiando nel centro storico, racconteremo la vita di molte donne forti, creative, coraggiose, anticonvenzionali che hanno abitato la città e il suo territorio, come Alice Schanzer, Bettina Vaschetto, Carolina Invernizio che qui hanno vissuto, lottato, amato, scritto e lasciato un segno.

Visita guidata gratuita con aperitivo 10 euro. Una parte del ricavato verrà devoluto a favore della “Casa Rifugio Fiordaliso”, che si occupa dell’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e di accompagnarle nella ricostruzione delle proprie vite.

Prenotazioni obbligatorie, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12 di venerdì 22 marzo.

Tel. 0171.696206 - info@cuneoalps.it.