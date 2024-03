Diano d'Alba commossa per la morte del postino Salvatore Zagami. "Un cuore d'oro"

L'affetto si percepisce dai messaggi, dallo stupore e dalle piccole testimonianze di vicinanza e di ricordi. Diano d'Alba si è svegliata sgomenta per la morte di Salvatore Zagami, 67 anni, per molto tempo postino del paese. A tratteggiare un ritratto sincero è il sindaco Ezio Cardinale. "Eravamo vicini di strada, ricordo il suo sorriso, era come se portasse il sole. Ci fermavamo a parlare, spesso il tempo di una bibita, un caffè. Era ben voluto da tutti i dianesi, un risolutore di problemi, sempre disponibile, di gran cuore, soprattutto con gli anziani".

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 21 marzo, nella chiesa parrocchiale di San Rocco Cherasca di Ricca, frazione di Diano d'Alba, alle ore 15.30. Il rosario sarà, invece, stasera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.

A dare il triste annuncio la figlia Alice, il figlio Federico, l'adorata nipote Rebecca con il papà Danilo, l'affezionata Paola, la sorella, il fratello, la cognata, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.