Troppi cormorani nel lago di Pagno: i pescatori protestano

Il presidente del sodalizio pescatori ‘Valle Po e Valle Varaita’, il saluzzese Renato Testa, ha scritto nei giorni scorsi ai vertici della politica regionale, provinciale e locale, per denunciare l’insostenibile situazione dovuta alla presenza di cormorani.



La gestione di una piccola ma apprezzata realtà della pesca dilettantistica come il lago di Pagno, situato alle porte di Saluzzo in direzione della valle Bronda e che raccoglie un centinaio di soci, vede il bacino idrico periodicamente ripopolato di trote, ma incessantemente depredato da decine e decine di voraci cormorani, specie che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Impossibile così continuare, visti gli elevati costi dei pesci immessi e l’inesistente ritorno per compensarli. “Credo dovremo presto rinunciare alla gestione del piccolo lago - afferma Testa - che per noi era luogo d’incontro e di socializzazione per anziani, giovani e diversamente abili. Un vero peccato”.



Così pare sia già accaduto a Sampeyre, dove lo spazio in prossimità del lago della diga, ha dovuto chiudere i battenti per lo stesso problema. Pare infatti che in Provincia di Cuneo, dove sono stanziali centinaia di cormorani, il contenimento numerico della specie sia molto circoscritto, come tempi e limitato ad alcune zone del torrente Stura e Tanaro.



“E’ una situazione fuori controllo che sta diventando insostenibile. Aspettiamo risposte dalla politica – osserva ancora Testa - perché non si può fare finta di nulla e dimenticare il ruolo che hanno queste realtà della pesca sportiva dilettantistica”.