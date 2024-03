Saluzzo, al "Terres Monviso Outdoor Festival" spazio anche al corpo AIB del Piemonte

Tra i tanti spazi espositivi allestiti all’interno de “Il Quartiere”, nell’ex caserma Mario Musso di Saluzzo, in occasione del “Terres Monviso Outdoor Festival” ampio spazio è stato dedicato al Corpo volontari anti incendi boschivi del Piemonte.



Nel cortile de “Il Quartiere”, gli operatori A.I.B. hanno allestito lo stand, dove sono state esposte divise e attrezzature in dotazione alle squadre e dove per i tre giorni di apertura del “Festival” uno schermo ha riprodotto immagini che ben hanno illustrato l’attività del Corpo.



Le migliaia di visitatori che durante lo scorso fine settimana hanno preso parte alla grande vetrina del mondo outdoor hanno anche potuto vedere da vicino i mezzi in dotazione alle varie squadre A.I.B. del territorio, a partire dall’“U.C.A”, l’unità di coordinamento avanzato della squadra di Chiusa di Pesio. Si tratta di una sorta di “centrale operativa mobile”, dotata di radio, schermi e apparecchiature tecnologiche utili per poter coordinare sul campo interventi che per natura o complessità richiedono standard di coordinamento e pianificazione più elevati.



Grazie alla presenza dei mezzi A.I.B. dotati di modulo antincendio boschivo, tanti bambini si sono potuti cimentare, lancia ad acqua alla mano, nell’estinzione di un incendio boschivo, riprodotto in modalità didattica. Un’attività particolarmente apprezzata specialmente nella giornata di venerdì, quando il Festival ha aperto le porte agli istituti comprensivi saluzzesi coinvolti in “Didattiland”: “Una mattinata all’insegna di esperienze outdoor da provare – come spiegano gli organizzatori dell’evento – e momenti di confronto con le scuole”.



Sempre nell’ambito del “Terres Monviso Outdoor Festival”, le Squadre A.I.B. hanno allestito anche una vasca antincendio da 25.000 litri di capienza, per permettere lo svolgimento di attività, sempre dedicate ai bambini, legate al mondo del rafting.



Hanno preso parte alle attività del lungo fine settimana del “Terres Monviso Outdoor Festival” le Squadre A.I.B. dei Distaccamento CN-5 (Valli Bronda, Po e Infernotto) e CN-6 (Valle Varaita). Presenti a Saluzzo anche i due comandanti di Distaccamento, il neoeletto Fabrizio Giaime (CN-5) e Sergio Armando (CN-6) ed il neo ispettore provinciale Franco Pastorello.



“Al termine di una tre giorni davvero intesa – le parole di Giaime – desidero ringraziare tutti i volontari dei Distaccamenti A.I.B. intervenuti e la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, sia per lo spasso concessoci, che per il supporto e la collaborazione da tempo instaurati con le nostre realtà”.