Fissate le date per la Fiera di Vicoforte edizione 2024

La Giunta comunale ha fissato la data e le prime indicazioni operative della “Festa e fiera della Natività di Maria Santissima” che si terrà l’8 (domenica), il 9 ed il 10 settembre, con posa banchi sul sedime stradale sabato 7.

"È stato il primo atto amministrativo che consente di dare il via all’edizione 2024 delle Feste del Santuario. - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - La sua organizzazione ricalca quelle del passato, fruendo anche di tutte le informazioni ricavate dalle edizioni precedenti e dalla rilevazione puntuale effettuata l’anno scorso sulla localizzazione dettagliata di bancarelle ed espositori riportata su una piattaforma informatica che consentirà, questo è l’obiettivo, di gestire con maggior semplificazione la gestione delle richieste di partecipazione, l’assegnazione dei posti ed il loro pagamento ed occupazione. Alcuni importanti aspetti organizzativi saranno meglio dettagliati tenendo conto del piano di sicurezza e delle osservazioni e delle proposte del “Gruppo di lavoro Feste del Santuario” riunitosi il 5 dicembre 2023 ed il 5 marzo 2024".

L’area interessata sarà quella consueta che circonda la Basilica del Santuario, ma potrà ancora subire modifiche per sopravvenute esigenze operative e di sicurezza.

La Giunta ha quindi demandato agli uffici il compito di assumere i necessari provvedimenti di entrata e di spesa delle risorse afferenti alla manifestazione e di proporre variazioni di bilancio, se necessarie, oltre a partecipare a bandi pubblici per richieste di contributi e per cogliere le opportunità economiche messe a disposizione da Enti e Fondazioni. Ora prendono il via tutte le attività di preparazione: dalla possibilità per espositori, ambulanti e spettacoli viaggianti di richiedere di parteciparvi, alla predisposizione del piano di sicurezza che potrebbe anche comportare innovazioni organizzative.