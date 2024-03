Energia idroelettrica fino a 500 Kwh, Gagliasso (Lega): "Maggiore autonomia per i Comuni, spetterà a loro la competenza sugli impianti"

“La competenza degli impianti idroelettrici fino ai 500 Kwh passa dalle Province ai Comuni”, dichiara Matteo Gagliasso, consigliere cuneese della Lega.

Grazie a questo provvedimento, voluto dalla Lega e approvato dal Consiglio regionale del Piemonte nella legge di riordino, “saranno i Comuni a rilasciare le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica fino ai 500Kwh”, aggiunge Gagliasso.

“È una norma che semplifica le pratiche burocratiche che gravano sulle Province e velocizza i tempi dei procedimenti amministrativi per le autorizzazioni”, sottolinea il consigliere. “È una norma in pieno spirito leghista perché valorizza i territori assegnando maggiori competenze e autonomia agli enti locali”.

“L’idroelettrico – spiega Gagliasso - è la migliore e più costante fonte di energia rinnovabile. L’acqua è il grande patrimonio delle montagne ed è giusto che i Comuni possano beneficiare in modo diretto per i propri cittadini dell’energia che ne viene prodotta. Anche altre Regioni si sono mosse in tal senso persino per impianti di 1.000 Kwh”.