Colle Maddalena: drone in volo sulla valanga per escludere la presenza di altre persone

Alcune immagini del distacco di neve verificatosi in mattinata lungo la Statale 21

Un volo effettuato con un drone per sincerarsi che a monte della piccola valanga distaccatasi questa mattina presso la casa cantoniera, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena, non vi fossero altre persone in difficoltà.

E’ quanto effettuato negli scorsi minuti dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, da questa mattina impegnati insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e al Sagf della Guardia di Finanza nel prestare soccorso alle persone coinvolte nel distacco di neve che al Colle della Maddalena ha travolto un mezzo del soccorso stradale , il cui conducente è uscito fortunatamente illeso dall’incidente.

Proprio per accertarsi che la valanga non avesse provocato più gravi conseguenze i Vigili del Fuoco avevano fatto arrivare sul posto un elicottero del Corpo, alzatosi in volo dalla base presente presso dall’aeroporto "Sandro Pertini" di Torino Caselle.

Giunto in zona, il velivolo non ha però potuto proseguire il proprio volo per le avverse condizioni del meteo, con la nevicata ampiamente annunciata dai bollettini che proseguiva copiosa a interessare questa zona della Valle Stura.

Da qui la decisione di fare rientrare l’elicottero e di procedere con un mezzo leggero dotato di telecamera, col quale i Vigili del Fuoco hanno perlustrato con attenzione la zona potendo escludere la presenza di altre persone.