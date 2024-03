Il Gal Langhe Roero leader presenta gli interventi della Strategia di Sviluppo Locale

Quale sarà il Piano di Azione del GAL per i prossimi anni? Quali interventi potranno essere finanziati, a chi e in che misura? E che tipo di sostegno il GAL potrà dare allo sviluppo di Langhe e Roero, in sinergia e complementarietà con gli altri Enti del territorio?

Le risposte a queste domande sono contenute nella nuova Strategia di Sviluppo Locale del GAL per il periodo 2023-2027, dal titolo «La cura del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio», approvata dalla Regione Piemonte a fine 2023, con una dotazione finanziaria di circa 4,5 mln/euro di contributi, frutto di un’intensa fase di animazione e concertazione che da maggio ad ottobre 2023 ha coinvolto oltre 600 persone fra Enti e Stakeholder del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo, del commercio, dei servizi, della cooperazione.

Per descriverne contenuti ed obiettivi e per illustrare le collegate opportunità di finanziamento, il GAL organizza tre incontri sul territorio, aperti a tutta la cittadinanza, alle imprese, agli Amministratori Pubblici, alle Organizzazioni di Categoria e a tutti i Portatori di Interesse operanti nei vari settori dello sviluppo locale (produzione, trasformazione, commercio, turismo, servizi, cooperazione, ambiente, paesaggio, …).

Gli appuntamenti saranno:

- per la zona dell’Alta Langa martedì 9 aprile (ore 17) a Bossolasco, presso il Salone dell’Unione Montana Alta Langa;

- per il Roero giovedì 11 aprile (ore 17) a Canale nell’ex chiesa di San Giovanni;

- per Alba e la Bassa Langa martedì 16 aprile (ore 17) a Diano d’Alba presso il Salone Polifunzionale.

“Si tratta di tre occasioni importanti per conoscere da vicino la nostra Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027” – commenta il Presidente del GAL Massimo Gula – “Un programma articolato, innovativo ed ambizioso, che parte da un’attenta analisi del contesto di Langhe e Roero in cui viviamo, riletto alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Strategie Europee, per arrivare ad un vero e proprio ripensamento dei modelli tradizionali di fruizione e sviluppo del territorio”.

“Un cambio di paradigma che deve tradursi in azioni concrete e tangibili” – spiega la Direttrice del GAL Giusi Casucci – “Ecco perché analizzeremo nel dettaglio le risorse disponibili e gli interventi finanziabili, senza trascurare i percorsi di accompagnamento che il GAL intende attivare per operatori pubblici e privati, per promuovere il processo di cambiamento culturale volto a orientare le scelte verso azioni effettivamente sostenibili”.

Per coinvolgere più soggetti possibili, il GAL ha voluto proporre più incontri in modo da favorire la partecipazione capillare di tutto il territorio. Chiunque sia interessato - a vario titolo - ad approfondire le nuove opportunità di finanziamento e di sviluppo, è invitato ad iscriversi ad uno o più appuntamenti (il tema trattato sarà lo stesso in tutte le sedi) compilando entro il 5 aprile il form all’indirizzo https://forms.gle/T3ZHWMCUR7ArQB2PA.