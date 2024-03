Incidente nella notte appena trascorsa sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena.

Verso le 4 due mezzi pesanti, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati tra gli abitati di Gaiola e Moiola.

Sul posto è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e del personale sanitario del 118. Risulta ferito uno dei due conducenti che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.