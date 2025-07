Agosto con SambucOc

Arriva il mese dell’Assunta e di San Giuliano, e si intensificano le iniziative del Centro di Documentazione Valle Stura, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024 Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD.

Attesissimi, tornano come ogni anno gli appuntamenti dedicati all’arte, grazie alla competenza e disponibilità di Flavia Cellerino, storica e storica dell'arte, da sempre appassionata di montagna, che condivide le sue scoperte con gli amici di Sambuco, da oltre trenta estati luogo del suo cuore. Negli ultimi anni ha concentrato l’attenzione sulla rappresentazione della natura e della montagna, in particolare nella pittura europea e nord americana. Le conferenze con videoproiezioni da lei curate, raccolte sotto il titolo La natura si fa arte. Meraviglie attraverso i secoli, seguiranno il seguente calendario, alternando giovedì e venerdì alle ore 21: venerdì 1 Alberi e foreste: racconti verdi in punta di pennello; giovedì 7 Fiori: simboli, colori, bellezza; giovedì 14 Animali dipinti tra scoperta e stupore; venerdì 22 Onda su onda: dipingere il mare nei secoli; giovedì 28 Arte e natura: illustrazione scientifica attraverso i secoli.

Sabato 9 agosto alle ore 17 presentazione del saggio L’orecchio impossibile. Musica e tempo di Marco Lombardi, compositore, saggista e docente presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova. Filosofia e composizione si mescolano in questo studio che analizza il legame tra musica e tempo: è possibile che la musica generi e annulli il tempo invece di scandirlo? L’autore, attraverso l’ascolto di celebri composizioni, accompagnerà il pubblico in un percorso ispirato dall’idea che il tempo nella musica non sia un flusso lineare, ma un’entità plasmabile, capace di essere creata, distorta e perfino annullata. Attraverso il dialogo tra le idee di filosofi come Deleuze, Bergson e Heidegger e le innovazioni dei compositori contemporanei, l’orecchio impossibile diventa metafora di una capacità di ascolto che va oltre il convenzionale, permettendo di percepire forze e durate inedite e trasformative. Il libro ha avuto la sua genesi a Sambuco, dove Marco Lombardi da anni trascorre con la famiglia la villeggiatura estiva.

Martedì 26 agosto alle 21 si terrà una nuova proiezione di “Ma tèrra”, film realizzato dal videomaker Andrea Fantino nell’ambito del progetto dell’Unione Montana Valle Stura “Sus las draias de la lenga occitana” col contributo della “Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” grazie ai fondi della Legge 482/99 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”). Al centro del film le storie di due parlanti la lingua d’oc, Agnese Fossati e Luca Franco. Insegnante alle scuole medie lei, guida e accompagnatore turistico lui, hanno percorsi biografici e professionali distanti, ma accomunati da un'unica visione: là dove si rinvigorisce una lingua, si rivitalizza un territorio. Luca e Agnese amano la Valle Stura; è il loro orizzonte, il mondo in cui sono cresciuti e a cui è impossibile rinunciare. È uno spazio concreto e insieme ideale, che coincide con l’occitano, una lingua degli affetti capace di superare i confini e di portare in contatto comunità lontane tra loro. Al film hanno partecipato inoltre Maria Bagnis, Paola Fossati e Erich Giordano, Modesta Giaime, i ragazzi della II C della Secondaria di I Grado “S. Santarosa” di Savigliano e “i ragazzi della Terza Età”: Viviana Degioanni, Renato Ferrauto, Raymond Gallo, Anna Maria Martini, Sergio Melchio, Bruna Perona, Chiara Persico, Anna Piwonska, Maria Rosa Salandin, Renata Spada, Carla Spiridione, Margherita Tropini. Il film è in lingua occitana sottotitolato in italiano; le musiche sono tratte dall’album “Cucunà” realizzato da “Duea”, Chiara e Sara Cesano.

Sabato 30 agosto alle ore 21, sulla piazzetta del municipio in Via Umberto I 46, si terrà il concerto di musica occitana da ballo con il Duo Sousbois. Roberto Fresia, organettista, ed Helga Niederwald, violinista, attivi da anni in varie formazioni occitane (Roussinhol, A Fil de Ciel) animeranno la serata. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

I venerdì, sabati e domenica in orario 14-18, e in occasione delle aperture del Centro di Documentazione per eventi serali, sarà possibile visitare la mostra ALMAnt, fotografie a tema naturalistico dedicate alla Valle Stura realizzate da Alma Giraudo. Il titolo dell’esposizione, curata da Espaci Occitan, intreccia il nome della fotografa di Pratolungo con l’occitano almant, che designa il cirsium eriophorum o lanceolatum, cirsio montano o cardo scardaccio. Animali, fiori, paesaggi diventano protagonisti di scorci inediti e sguardi delicati attraverso le quattro stagioni, accompagnati da una selezione di poesie occitane di autori di tutte le vallate alpine.

Sarà come sempre visitabile anche l’esposizione permanente dedicata alla Baìa di Sambuco, integrata dal nuovo documentario realizzato da Espaci Occitan e Unione Montana Valle Stura, per la regia di Silvia Pesce, con riprese d’epoca, filmati dell’edizione del 2024 e interviste ai protagonisti della più sentita e partecipata tradizione locale.

Tutte le iniziative e le visite sono a ingresso libero e gratuito. Il calendario di aperture e attività è consultabile anche sulla pagina Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura.

Info Comune di Sambuco, 0171.96633, info@comune.sambuco.cn.it, www.comune.sambuco.cn.it; Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.