In vacanza a Demonte senza riposo per traffico e smog: "Per quanto dovrò ancora sopportare? Basterebbe spostare il semaforo" [VIDEO]

Giorni intensi per il traffico, ulteriormente appesantito dai flussi turistici, sulla statale 21 della Maddalena e in particolare a Demonte, dove per giugno prossimo dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della variante.

Una deviazione che porterà la circolazione all'esterno del cuore del borgo della valle Stura, decongestionandolo.



Ma nel frattempo smog, traffico, inquinamento acustico e perdita di valore degli immobili. E' questa in estrema sintesi la lamentela di chi proprietario di una seconda casa all'imbocco del paese, lì dove si trova il semaforo, sperando di trovare la pace della montagna, al contrario, rimpiange l'eredità ricevuta.



L'affetto verso quei luoghi d'infanzia, che la tengono legata ai ricordi di famiglia e ai sacrifici spesi per quell'immobile, l'hanno riportata in vacanza per qualche giorno.



Ma la lettrice ci segnala: “Il traffico mi ha svegliata già alle 5,30 di mattina, non potendo più riprendere sonno. Motori accesi e fermi in coda al semaforo. Fa caldo, ma sono costretta a tenere chiuse le finestre di casa per evitare entri la polvere sollevata dai mezzi e per non respirare quell'aria contaminata.

Inviterei chiunque a provare per comprendere cosa vivo ogni volta che torno, eppure pago regolarmente le tasse, provvedo alla manutenzione della casa, come è giusto che sia, ma non riesco a godermela. Cosa peggiore non abbiamo possibilità di riposo. Per quanto dovrò sopportare ancora? Basterebbe spostare il semaforo di una ventina di metri prima delle case.”

