Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo laboratori per scoprire nuovi talenti

Con l’arrivo di questa primavera, anche alla Casa del Quartiere Donatello, si respirano novità per i bambini e ragazzi. Grazie al Bando Spazio Giovani della Fondazione CRC sono stati avviati dei laboratori per andare alla scoperta dei propri talenti nascosti.

Alcuni sono già iniziati, altri in partenza nelle prossime settimane: Arti Circensi, Officine Bandite, Rap Lab, Pasticceria.

Nei giorni 8 e 15 aprile, 13 e 20 maggio, dalle 16.00 alle 18.00, in collaborazione con gli artisti di Fuma che ‘nduma, inizierà un LABORATORIO DI ARTI CIRCENSI, per divertirsi, imparare, scoprirsi e sperimentare. Un momento per ritrovare vecchi amici e di incontrarne di nuovi attraverso la giocoleria, la clownerie, l’acrobatica. Non c’è giusto o sbagliato, migliore o peggiore, c’è il costruire insieme e il confrontarsi con le proprie difficoltà e superarle, scoprendo che ognuno è diverso ma insieme si è un meraviglioso spettacolo.

Dal 9 aprile al 11 giugno, tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00, prenderà il via il RAP LAB, dedicato alla musica elettronica. Dieci incontri per apprendere, insieme ad esperti del settore, strumenti base di composizione, scrittura testi e registrazione di beat e poter iniziare a comporre musica autonomamente.

Dal 12 aprile al 14 giugno, tutti i venerdì dalle 15.00 alle 17.00 seconda edizione di OFFICINE BANDITE. Dieci incontri per costruire insieme una custom bike imparando in sicurezza le basi della ciclomeccanica. Un’occasione per mettersi in gioco e riportare in vita vecchi rottami, ottenendo risultati incredibili e bici uniche nel loro genere (bici a “due piani”, “chopper” e con doppio sterzo, anteriore e posteriore).

E per ultimo (ma non da meno!), dopo questa bella carrellata di attività, partirà un super LABORATORIO DI PASTICCERIA per i più piccoli. Nei giorni di mercoledì 17 e 24 aprile, e 8 maggio, dalle 17.00 alle 19.00 avremo la possibilità di sperimentare e di metterci alla prova con le nostre abilità ai fornelli creando deliziosi e squisiti dolcetti grazie all'aiuto di un esperto pasticcere.

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti.