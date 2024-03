Alba, al Teatro Moretta il film documentario “Venire al mondo. Le levatrici del’ 900”

Venerdì 5 aprile al Teatro Moretta di Corso Langhe n.106 Alba verrà proiettato il film documentario “ Venire al mondo. Le levatrici del’ 900” che include l’intervista all’Ostetrica Carla Giordano.

Nel racconto in forma filmica del regista Remo Schellino, dove la memoria di cinque levatrici del Novecento rivive in lunghi dialoghi , l’intervista poco tempo prima dell’improvvisa morte nel 2019 all’Ostetrica di Alba, dove racconta della sua giovinezza, i suoi studi, la sua vita famigliare e il suo lavoro.

Dopo la laurea in Ostetricia all’Università di Modena la sua scelta di lasciare l’Emilia e venire a fine anni 50 in Piemonte a Torino come ostetrica interna all’Ospedale Sant’ Anna. Dopo il matrimonio si sposta in Provincia di Cuneo, prima alla Casa di Cura di Alba alle spalle della Cattedrale di Alba, successivamente all’Ospedale Santo Spirito di Bra ed infine al reparto di Ginecologia ed Ostetricia del San Lazzaro di Alba.

Dal film di Remo Schellino, parte della Trilogia- Venire al mondo- Stare al mondo- Andare all’altro mondo.

”Sono molti riti e le consuetudini che ruotano intorno alla culla, alla casa, alla bara. Sono le sedi dove sorge, si agita, e ricade nella natura la vita di noi tutti. Tutto nasce, tutto si muove. E’ la sola legge naturale che governa gli esseri, dal principio misterioso del –venire al mondo - , all’inquietante mistero della dissoluzione di –andare all’altro mondo. La nascita è l’ingresso nella vita. Il corpo femminile è come la terra seminata dall’uomo e fecondata dal sole. E’ il sole che dà la vita al grano che viene seminato ad ottobre , rimane sotto la neve nei mesi invernali per poi germogliare in primavera e infine maturare a giugno per la mietitura.. Un ciclo di nove mesi come la gestazione di un bambino. E qui si inserisce il compito delle levatrici, donne capaci di levare ed elevare il neonato dal corpo della donna”.

Teatro Moretta Corso Langhe n.106 Alba - Venerdì 5 aprile ore 21.