Inaugurata al Salice Vecchio di Fossano la mostra di acquerelli dell'artista Luciana Audisio

Ha inaugurato ieri, venerdì 29 marzo alle ore 18, presso la chiesa del Salice Vecchio in piazza Bima a Fossano l'esposizione personale di acquerelli della fossanese Luciana Audisio.

Le opere dell'artista sono state esposte in passato in molte città, in Piemonte e non solo.

L'assessore alla Cultura del Comune di Fossano Ivana Tolardo, nel sottolineare l'apprezzamento per le opere dell'artista, concedendo il patrocinio dell'amministrazione all'esposizione, ha sottolineato: "Sono molto contenta che Fossano potrà omaggiare Luciana Audisio una pittrice che merita di essere conosciuta e valorizzata proprio per la particolarità delle sue opere. Ringrazio l'associazione de I Ciceroni e la professoressa Brondino perchè, come sempre, hanno dato la propria disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale per consentire ai visitatori di accedere alla mostra, mettendo tutta la loro conoscenza e competenza per accompagnare il pubblico in quello che potrà essere un viaggio artistico culturale alla scoperta di un luogo storico recentemente ristrutturato e riportato a nuova luce".