Macra, distacchi di massi e di alberi sulla strada comunale per le borgate Villar e Caricatori

Le piogge della notte hanno provocato disagi anche sul territorio di Macra, col distacco di massi di grosse dimensioni e di piante che hanno interessato la strada comunale che conduce alle borgate Villar e Caricatori, interessata anche dalla formazione di una voragine.

Il tempestivo intervento messo in campo dai volontari della locale squadra Anti Incendi Boschivi (Aib) e dei vigili del fuoco volontari di Dronero ha consentito di ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza un masso che si trovava in precario equilibrio ai piedi della strada comunale e a monte della Provinciale 422.

Per precauzione la strada comunale per la borgata Villar risulta ancora chiusa al traffico.