Castelli di Lagnasco, riprese le visite guidate: il 6 aprile proposte in notturna

Il 30 marzo sono riprese le visite guidate ai Castelli di Lagnasco con una interessante novità: Insite Tours, Ufficio Turistico Saluzzo Porta di valle Saluzzo e Pianura, Comune di Lagnasco e Terres Monviso in collaborazione con Francesco Segreti, presentano ai visitatori un parallelo tra l’arte antica e quella contemporanea. Sarà infatti possibile, nel corso della visita guidata alle sale dei Castelli, vedere alcune installazioni e una rassegna di sculture in diversi materiali. Lungo il percorso, in sale di passaggio e all’esterno, sono presentate alcune installazioni che prendono ispirazione da figure retoriche - come la “Chimera” - e dall’idea che i Castelli siano, in una sorta di ulteriore trasformazione, aperti al territorio circostante, come nel caso di “Caos/Anthecaos” che inizia all’interno del percorso per collegarsi, in un passaggio da ideale a materiale, con la base della torre più antica.

Metamorfosi è la prima parte della rassegna: un titolo evocativo di un tema che fin dai secoli scorsi ha attirato molti artisti a interpretarne il significato secondo diversi linguaggi, dalla scultura alla letteratura, dalla musica al cinema, fino alla videoart. Metamorfosi è alla sua sesta diversa edizione e prosegue nell’ambizione di far dialogare, e reciprocamente valorizzare, opere contemporanee in ambienti che lasciano al visitatore l’immaginare antiche storie.

La seconda parte della rassegna, al termine del percorso museale porta come titolo “Powerflower – mettete dei fiori nei vostri cannoni”, che ironicamente rimanda ad un celebre slogan, quanto mai attuale di questi tempi. Dalle forme semplici che la natura ci offre prendono nuove dimensioni grandi sculture di cartapesta. Un modo per concludere la visita passando da temi e materiali che nei secoli si sono rinnovati, così come il visitatore potrà facilmente verificare seguendo il percorso che le guide dei Castelli di Lagnasco propongono.

Per cominciare sabato 6 aprile ci sarà l’attesa visita in notturna, ma le iniziative legate ai Castelli e alle mostre che vi sono ospitate sono solo all’inizio; distribuite lungo tutto il periodo che va fino al 27 ottobre, ci saranno diverse iniziative, a partire dalla presentazione del catalogo, per finire con visite guidate specifiche e laboratori dedicati ai diversi materiali delle opere.

Informazioni e contatti: www.castellidilagnasco.it, info@castellidilagnasco.it telefono 017546710, o Francesco Segreti www.etharts.com e pagine facebook/instagram: etharts - francesco segreti.