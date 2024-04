Dronero, al Cinema teatro Iris lo spettacolo "L'altro mondo"

Venerdì 12 aprile alle ore 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero, va in scena lo spettacolo L’ALTRO MONDO, prodotto da Mulino ad Arte di Piossasco (TO), che vede in scena Daniele Ronco e Luigi Saravo, con la regia Luigi Saravo.

La drammaturgia è di Daniele Ronco ed è tratta da “L’altro mondo” di Fabio Deotto.

Si parlerà di cambiamento climatico, luoghi simbolo dell’immaginario collettivo e di viaggio, attraverso la performance artistica e lo storytelling, a Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.