Domani l’Iftar Street a Saluzzo, la cena tra comunità dopo il digiuno quotidiano del Ramadan

Per il secondo anno le comunità si incontrano nell’iniziativa della “Cena condivisa per l’Iftar Street” domani, domenica 7 aprile, a partire dalle 18.30, sotto l’ala di ferro di piazza Cavour, in coincidenza del pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano per le persone di fede musulmana, durante il Ramadan.

In questo contesto, l’Iftar saluzzese diventa una opportunità di scambio interculturale per incontrare e conoscere nuovi mondi e nuove culture e per vivere un momento conviviale di condivisione.

Tutti possono partecipare portando con sé una pietanza da condividere, nel rispetto delle tradizioni islamiche (no alcol, no carne di maiale). Ogni partecipante è inoltre invitato a portare le proprie posate e bicchiere, per dire no allo spreco e alla plastica monouso. L’evento è realizzato in sinergia tra diverse organizzazioni e associazioni del Saluzzese tra cui la Caritas, Saluzzo Migrante, Terres Monviso e SAI Cuneo.

Lo scorso anno, si è registrato una grande adessione di cittadini e gruppi di fedeli musulmani della comunità saluzzese.