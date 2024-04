L'albero di Natale di Verduno donato all'ospedale, il sindaco: "E' il primo. Lì nascerà un bosco"

Il Comune di Verduno, in collaborazione con l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero, ha piantato l'albero di Natale che ha illuminato le scorse festività in paese nell'area verde a ridosso della struttura,

L'albero in questi mesi è stato salvaguardato proprio per essere piantumato.

"E' un atto doveroso - dice il sindaco Marta Giovannini - perché permettiamo ad una pianta di continuare a vivere e, insieme, è un gesto simbolico: è il primo albero che viene piantato a monte dell'ospedale verso il nostro paese; desideriamo sia il primo di una lunga serie che permetterà di creare un bosco non solo a valle della struttura ma anche a monte. E' infine un'operazione meritoria per entrambi gli enti: l'ospedale sarà sempre di piu' circondato dal verde e il Comune avrà un "polmone" in più su cui contare: un nuovo bosco potrà nascere fra tanti vigneti".