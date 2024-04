Amministrative Ceva: Vincenzo Tomatis, Laura Amerio e Paolo Voarino a sostegno della candidatura di Fabio Mottinelli

Mancano due mesi al voto per le elezioni amministrative e “Ceva in Comune - Mottinelli Sindaco” presenta altri tre candidati in modo che la cittadinanza abbia tempo di conoscere ed informarsi sulla composizione della lista, nelle settimane che precederanno il voto.

Ecco i candidati svelati questa settimana.

Il ragioniere e perito commerciale Vincenzo Tomatis, di 64 anni e residente al Borgo Sottano, nato e vissuto a Ceva dove è stato dipendente comunale per quarant’anni e negli ultimi quindici Responsabile dei Servizi Finanziari. È iscritto all'Albo Ministeriale dei Revisori dei Conti, ruolo che ricopre presso diversi Comuni. "Da meno di un anno sono in pensione e, se ne avrò la possibilità, vorrei mettere il mio tempo, la mia esperienza, professionalità e le competenze acquisite al servizio della Città collaborando attivamente alla buona riuscita del mandato amministrativo.”

Laura Amerio di 52 anni, laureata in Economia e Commercio, lavora da venticinque anni presso il Politecnico di Torino. Svolge attività di volontariato come membro della commissione famiglie, del consiglio pastorale e del coro della Parrocchia. “Ceva è il luogo dove vivo e sto crescendo i miei figli. La mia prospettiva permette di comprendere le esigenze e le sfide che coinvolgono le famiglie, i giovani e i più piccoli. Mi impegno a lavorare su un futuro inclusivo per tutti i cittadini e a portare avanti progetti e iniziative che promuovano sviluppo e crescita del nostro territorio”.

Paolo Voarino detto “Testa”, 45 anni, nato e cresciuto nel Centro Storico dove la nonna Gina, storica commerciante, aveva il negozio di fiori, ora Paolo abita sulla Piana con la famiglia. La sua passione per i computer lo ha portato a diplomarsi perito informatico e a lavorare da oltre dieci anni come consulente dell’azienda automobilistica Ferrari. “Pur lavorando lontano non ho mai abbandonato la mia città partecipando all’organizzazione di manifestazioni per giovani e famiglie, come il Palio dei Rioni e il ColurCuntrà. Ora, seguendo l’esempio della mia famiglia, ho deciso di mettermi a disposizione dell’intera comunità per cercare di riportare Ceva ai fasti di un tempo, in totale comunione d’intenti con Fabio Mottinelli”.