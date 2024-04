Puntualizzazione di “Più Europa” sulle elezioni comunali di Alba

In una nota di “Più Europa”, il coordinatore regionale del partito di Emma Bonino: Flavio Martino, smentisce categoricamente l’indiscrezione data a TargatoCN e La Voce di Alba in cui, a quanto si apprende, Più Europa insieme all’alleato Italia Viva e ad altri partiti tra cui l’Udc, sosterebbero la formazione di una presunta lista denominata: “Alba Liberale” a sostegno di una non ben determinata candidatura a sindaco di Carlotta Boffa o Mariano Rabino.

“L’indiscrezione - dichiara Martino - totalmente falsa, è stata data senza minimamente consultare i partiti menzionati ed è frutto della disperazione del sedicente “manovratore” di vestire un’ipotetica coalizione come centrista, riformista e moderata quando in realtà non lo è affatto.

Esclusa Energie Nuove di Giacomo Prandi con cui stiamo collaborando e che non ci risulta assolutamente far parte di questa ipotetica coalizione, il resto delle presunte liste sarebbero composte e rappresentate da ex grillini in cerca d’autore, no-vax e filoputiniani che niente hanno a che fare col buon senso amministrativo e coi i valori liberali, riformisti ed europeisti che insieme agli amici di Italia Viva rappresenteremo alle elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa e che declineremo anche alle elezioni amministrative in Piemonte”.