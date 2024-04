Giochi Matematici: due studentesse dell’Istituto comprensivo Centallo-Villafalletto volano alla finale nazionale

Da sx a dx: gli alunni partecipanti della scuola media di Villafalletto per la categoria C1: Roberta Giorgis, Matteo Rebuffo, Giorgia Cismondi, Giulia Rovera e Pietro Sappa

Si sono svolte a metà marzo all'Istituto Vallauri di Fossano le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano.

Gli studenti delle scuole medie, dell’Istituto comprensivo Centallo -Villafalletto divisi in due categorie C1 (1ª e 2ª media) e C2 (3ª media e 1ª superiore), erano chiamati a risolvere individualmente, in 90 o 120 minuti di tempo, dieci quesiti di logica.

Per accedere a questa fase le ragazze e i ragazzi dell’Istituto di Centallo-Villafalletto hanno superato i quarti di finale che quest'anno si sono svolti online.

Gli alunni della scuola media di Villafalletto che hanno partecipato sono per la categoria C1: Roberta Giorgis, Matteo Rebuffo, Giorgia Cismondi, Giulia Rovera e Pietro Sappa.

Mentre gli alunni della scuola media di Centallo che hanno preso parte alle semifinali di Fossano sono: Giacomo Bernardi, Mattia Mandrile, Giulia Marchiò e Lorenza Calandri.

In particolare per la categoria C1 si segnalano le vincitrici Roberta Giorgis e Giorgia Cismondi, rispettivamente terza e quarantacinquesima, e per la categoria C2 Lorenza Calandri vincitrice con la quarta posizione e l’ottimo piazzamento di Giulia Marchiò, quarantesima.

I docenti e i compagni di classe delle due studentesse augurano un grande “in bocca al lupo” a Roberta e Lorenza per la finale italiana che si svolgerà all'Università Bocconi di Milano il 25 maggio 2024.

Dall’Istituto comprensivo di Centallo-Villafalletto ringraziano gli alunni per la partecipazione e gli insegnanti, la dirigente Stefania Magnaldi e le famiglie per aver supportato l’iniziativa.