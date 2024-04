Mondovì, il successo del Coro e Ensemble Carolinum

È stata una serata memorabile quella che si è svolta ieri al Teatro Baretti di Mondovì , dove il pubblico ha riempito ogni posto disponibile, testimoniando l'attesa e l'interesse per un evento di spicco nel panorama culturale della città. L'occasione ha visto l'esibizione del Coro ed Ensemble del Gymnasium Carolinum di Neustrelitz , Germania, guidato con maestria dal direttore Reinhard Gust, in una performance che ha lasciato il segno.

Con 69 cantanti e 14 strumentisti sul palco, l'ensemble ha offerto una serata di pura magia musicale, dimostrando la potenza e l'armonia che solo la musica può creare. Gli studenti del Gymnasium Carolinum, che comprende classi dall'ottavo al dodicesimo anno, hanno messo in scena non solo il loro talento, ma anche la capacità di unire diversi generi musicali in un'unica, grande performance.

Il repertorio della serata ha abbracciato un ampio spettro musicale, spaziando dal classico al moderno, dal pop al rock, fino a toccare le colonne sonore di celebri film e melodie che hanno saputo coinvolgere e emozionare il pubblico. Particolarmente significativa è stata la dedica all'Italia con il brano "Azzurro", che ha trasformato il teatro in un luogo di festa e condivisione, sottolineando il profondo legame tra i due Paesi e le loro culture.